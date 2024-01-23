В Бурятии «хозяйственный» вор украл пустующий тепляк

Молодой человек воспользовался тем, что владелица постройки переехала



Жительница Мухоршибирского района Бурятии переехала в соседний район, и её дом несколько лет пустовал. Во дворе стоял небольшой тепляк (размером 3х4) и недостроенный дом, в котором отсутствовали полы. Ситуацией воспользовался 24-летний неработающий сосед женщины.



В апреле 2023 года он решил разобрать тепляк и перенести к себе.



Молодой человек принёс лестницу, забрался на крышу и выдергой снял листы шифера, а также доски, к которым тот крепился, после чего начал разбирать по брёвнам сруб. Шифер и доски успел перенести в свой двор.



«Хозяйственного» вора заметили проходившие мимо девочки-подростки и поинтересовались, чем он занимается, на что тот ответил: «Не ваше дело!» Одна из девочек сообщила о случившемся матери, а та – хозяйке дома.



Потерпевшая обратилась в полицию после того, как сосед проигнорировал её требование восстановить строение. В случае совершения оконченной кражи собственнику имущества был бы причинён материальный ущерб в размере 190 тысяч рублей.



В последующем молодой человек попросил у соседки прощения и возместил причинённый ущерб, выкупив у неё зимовье. Женщина простила его и просила в суде смягчить наказание.



- С учётом «биографии» Д., который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, суд не нашёл оснований к прекращению уголовного дела, - отметили в пресс-службе Мухоршибирского районного суда.



Виновному в покушении на кражу назначено наказание в виде обязательных работ на 300 часов.





