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В Бурятии «хозяйственный» вор украл пустующий тепляк

В Бурятии «хозяйственный» вор украл пустующий тепляк
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Молодой человек воспользовался тем, что владелица постройки переехала

Жительница Мухоршибирского района Бурятии переехала в соседний район, и её дом несколько лет пустовал. Во дворе стоял небольшой тепляк (размером 3х4) и недостроенный дом, в котором отсутствовали полы. Ситуацией воспользовался 24-летний неработающий сосед женщины.

В апреле 2023 года он решил разобрать тепляк и перенести к себе.

Молодой человек принёс лестницу, забрался на крышу и выдергой снял листы шифера, а также доски, к которым тот крепился, после чего начал разбирать по брёвнам сруб. Шифер и доски успел перенести в свой двор.

«Хозяйственного» вора заметили проходившие мимо девочки-подростки и поинтересовались, чем он занимается, на что тот ответил: «Не ваше дело!» Одна из девочек сообщила о случившемся матери, а та – хозяйке дома.

Потерпевшая обратилась в полицию после того, как сосед проигнорировал её требование восстановить строение. В случае совершения оконченной кражи собственнику имущества был бы причинён материальный ущерб в размере 190 тысяч рублей.

В последующем молодой человек попросил у соседки прощения и возместил причинённый ущерб, выкупив у неё зимовье. Женщина простила его и просила в суде смягчить наказание.

- С учётом «биографии» Д., который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, суд не нашёл оснований к прекращению уголовного дела, - отметили в пресс-службе Мухоршибирского районного суда.

Виновному в покушении на кражу назначено наказание в виде обязательных работ на 300 часов.


кража

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