Улан-удэнец устроил в гостинице погром на 450 тысяч рублей

Он начал в сауне, а продолжил – в номере



В Улан-Удэ сотрудники вневедомственной охраны задержали дебошира, который устроил погром в гостинице на проспекте Автомобилистов. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии по Бурятии. В свою очередь, «Байкал-Dailу» выяснил, что речь идёт о гостинице «Форт Росс».



Сообщается, что в гостинице сработала кнопка тревожной сигнализации. На место незамедлительно направили группы задержания вневедомственной охраны. В одном из номеров росгвардейцы задержали молодого человека, который вел себя крайне неадекватно. Он находился в состоянии сильного опьянения.



Буйным гражданином оказался 25-летний улан-удэнец, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности.



Администратор гостиницы пояснила, что неадекватный постоялец устроил погром в сауне, где отдыхал. Затем в гостинице разбил дверь в номер и повредил мебель и предметы интерьера.



Дебошира доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Результаты его освидетельствования показали клинические признаки опьянения.



Общий ущерб от действий злоумышленника составил порядка 450 тысяч рублей.



Возбуждено уголовное дело по факту умышленного повреждения чужого имущества, ведётся следствие.

