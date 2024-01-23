При пожаре никто не пострадал
Возгорание произошло днём 22 января в прибайкальском селе Турка. На улице Кирова вспыхнул двухэтажный гостевой дом. Сообщение об этом поступило в 14:20.
В итоге огонь повредил постройку на площади в 120 квадратных метров. Обошлось без пострадавших. Причина возгорания устанавливается, пишет «Прибайкалье-инфо.24/7».
Тушили пламя добровольцы и сотрудники двух пожарных частей – № 39 и 82.
В прибрежном селе Бурятии вспыхнул гостевой дом
Происшествия, Фото:
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