В Бурятии осудили виновного в падении ребёнка в яму с кипятком

Ребёнок получил ожоги



В Кабанском районе Бурятии суд признал бывшего мастера участка муниципального унитарного предприятия виновным в халатности.



Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, работник жилищно-коммунального предприятия не принял должных мер по обеспечению безопасности на месте прорыва трубопровода с горячей водой. В результате подмыва грунта образовалась яма, в которую провалился 11-летний мальчик. Он получил термический ожог тела.



Кабанский районный суд признал мужчину виновным и назначил 7 месяцев исправительных работ с удержанием из заработка 5 % в доход государства.



Также по иску потерпевшей стороны с организации взыскана компенсация морального вреда в размере 800 тысяч рублей.



Приговор пока не вступил в законную силу.

