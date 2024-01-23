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В Бурятии осудили виновного в падении ребёнка в яму с кипятком

В Бурятии осудили виновного в падении ребёнка в яму с кипятком
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Ребёнок получил ожоги

В Кабанском районе Бурятии суд признал бывшего мастера участка муниципального унитарного предприятия виновным в халатности.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, работник жилищно-коммунального предприятия не принял должных мер по обеспечению безопасности на месте прорыва трубопровода с горячей водой. В результате подмыва грунта образовалась яма, в которую провалился 11-летний мальчик. Он получил термический ожог тела.

Кабанский районный суд признал мужчину виновным и назначил 7 месяцев исправительных работ с удержанием из заработка 5 % в доход государства.

Также по иску потерпевшей стороны с организации взыскана компенсация морального вреда в размере 800 тысяч рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу.
халатность ожог

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