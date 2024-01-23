В Бурятии сельчанка залезла в огромный кредит после телефонного звонка

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Она оформила в банке займ почти на треть миллиона рублей



Жительница Закаменского района обратилась в суд с требованием признать незаконным кредитный договор, заключённый с одним из банков, и аннулировать задолженность по нему. Началась эта история в сентябре. Женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником кредитной организации, и сообщил, что кто-то якобы пытается списать деньги с её счёта.



Звонивший заявил, что нужно оформить кредит, чтобы предотвратить хищение. Сельчанка поверила и взяла займ на 300 тысяч рублей на срок 60 месяцев (5 лет) под 24,85 % годовых. После она перевела средства на свой счёт в другом банке и 100 тысяч – некоему третьему лицу.



Когда выяснилось, что это были мошенники, в МВД возбудили уголовное дело. Однако аннулировать кредит не удалось – служители Фемиды в иске отказали. Они не нашли законных оснований полагать, что договор недействителен, поскольку женщина взяла займ сама. А то, что она перевела кому-то 100 000 рублей, «не является безусловным доказательством, подтверждающим факт заключения договора посторонним лицом», заявили в Закаменском райсуде.



Нет сведений и о том, что у посторонних имелся доступ в личный кабинет сельчанки. Решение суда уже вступило в законную силу.

