В Улан-Удэ с поезда сняли иностранца за покушение на дачу взятки

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Он предложил 600 рублей



Сотрудники Улан-Удэнского ЛО МВД России на транспорте при сопровождении пассажирского поезда Москва - Чита выявили 44-летнего иностранца. Он нарушил миграционный закон.



Желая избежать административной ответственности по ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином режима пребывания (проживания) в Российской Федерации», в служебном купе проводников предложил правоохранителям 600 рублей в качестве взятки. По станции Улан-Удэ мужчине отказали в проезде, и доставили в линейный отдел для составления протокола об административном правонарушении.



Кроме того, иностранец привлечён к уголовной ответственности по части третьей статьи 30, части первой статьи 291.2 УК РФ «Дача взятки», ему грозит до одного года лишения свободы, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

