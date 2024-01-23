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В Улан-Удэ с поезда сняли иностранца за покушение на дачу взятки

В Улан-Удэ с поезда сняли иностранца за покушение на дачу взятки
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Он предложил 600 рублей

Сотрудники Улан-Удэнского ЛО МВД России на транспорте при сопровождении пассажирского поезда Москва - Чита выявили 44-летнего иностранца. Он нарушил миграционный закон.

Желая избежать административной ответственности по ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином режима пребывания (проживания) в Российской Федерации», в служебном купе проводников предложил правоохранителям 600 рублей в качестве взятки. По станции Улан-Удэ мужчине отказали в проезде, и доставили в линейный отдел для составления протокола об административном правонарушении.

Кроме того, иностранец привлечён к уголовной ответственности по части третьей статьи 30, части первой статьи 291.2 УК РФ «Дача взятки», ему грозит до одного года лишения свободы, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте. 
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