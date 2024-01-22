Мужчину приговорили к лишению свободы
В Муйском районе Бурятии проходчик погиб в подземном горном участке. Его насмерть задавил машинист самосвала.
Машиниста осудили по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека».
- Мужчина, работавший машинистом подземного самосвала на подземном горном участке рудника, не убедился в отсутствии посторонних в зоне работы машин и привёл самосвал в движение. В результате он наехал на проходчика, который получил тяжкие телесные повреждения. Пострадавший скончался по дороге в больницу, - говорится в судебных материалах.
Осуждённый свою вину не отрицал, раскаялся в содеянном, активно способствовал раскрытию преступления. Районный суд назначил ему один год в колонии-поселении.
Мужчина подал апелляционную жалобу, в которой просил смягчить наказание и применить условное осуждение. Но суд вышестоящей инстанции оставил приговор без изменения.
- Наказание, назначенное с учётом смягчающих обстоятельств, установленных судом, апелляционная инстанция посчитала справедливым, соразмерным содеянному, оснований для его смягчения не установлено, - сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.
В Бурятии машинист самосвала задавил проходчика
Происшествия, Фото:
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