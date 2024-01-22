Из Бурятии выпроваживают иностранца-нелегала

Его заставили покинуть Россию через суд
Из России по решению суда выдворяют жителя другой страны, который трудился в республике. В сентябре он приехал в РФ работать и встал на миграционный учёт до декабря, но когда срок временного пребывания истёк, продлевать его не стал и из России не уехал.
В итоге на нарушителя составили протокол и оштрафовали его на две тысячи рублей по части 1 статьи 18.8 КоАП РФ.
На заседании мужчина признал свою вину, однако попросил не выдворять его из страны. Тем не менее, служители Фемиды обязали иностранца покинуть РФ. Постановление пока не вступило в законную силу.
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