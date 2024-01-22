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В Ангарске 9-летний мальчик получил ожоги, пытаясь спасти на пожаре кошку

Происшествия, 
Ребёнка госпитализировали

Днём 22 января в микрорайоне Китой города Ангарск произошёл пожар в частном доме. На момент прибытия пожарных одноэтажный дощатый засыпной дом площадью 25 квадратных метров был полностью охвачен огнём, обрушилась кровля и потолочное перекрытие. Существовала угроза перехода огня на два соседних строения.

Хозяев на месте не было. Дома был девятилетний мальчик, который получил ожоги. Ребёнка госпитализировали.

- Пострадавший ребёнок рассказал, что мама ушла на работу, а младшая сестра находилась в детсаду. Мальчик самостоятельно растопил печь и лёг спать. Дверцу топки закрыть забыл: от выпавших углей загорелся ковёр на полу и находившиеся рядом дрова. Чудом ребёнок проснулся и выбежал на улицу невредимым, однако, вспомнив про кошку, решительно кинулся обратно. Кошку, к сожалению, не нашёл, при этом сам получил ожоги, выскочил из охваченного пламенем дома и побежал за помощью к соседям, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Пожарные потушили открытый огонь в течение 10 минут, через два часа последствия пожара были ликвидированы. Дом и веранда уничтожены огнём.

Мама мальчика пояснила, что воспитывает детей одна, сын иногда остаётся дома, вот и сейчас приболел и потому находился один.

Пожарного извещателя в доме не было, отметили сотрудники МЧС.

К установлению обстоятельств травмирования ребёнка присоединилась прокуратура. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере пожарной безопасности и профилактики безнадзорности несовершеннолетних.
пожар

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