В Ангарске 9-летний мальчик получил ожоги, пытаясь спасти на пожаре кошку

Ребёнка госпитализировали



Днём 22 января в микрорайоне Китой города Ангарск произошёл пожар в частном доме. На момент прибытия пожарных одноэтажный дощатый засыпной дом площадью 25 квадратных метров был полностью охвачен огнём, обрушилась кровля и потолочное перекрытие. Существовала угроза перехода огня на два соседних строения.



Хозяев на месте не было. Дома был девятилетний мальчик, который получил ожоги. Ребёнка госпитализировали.



- Пострадавший ребёнок рассказал, что мама ушла на работу, а младшая сестра находилась в детсаду. Мальчик самостоятельно растопил печь и лёг спать. Дверцу топки закрыть забыл: от выпавших углей загорелся ковёр на полу и находившиеся рядом дрова. Чудом ребёнок проснулся и выбежал на улицу невредимым, однако, вспомнив про кошку, решительно кинулся обратно. Кошку, к сожалению, не нашёл, при этом сам получил ожоги, выскочил из охваченного пламенем дома и побежал за помощью к соседям, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.



Пожарные потушили открытый огонь в течение 10 минут, через два часа последствия пожара были ликвидированы. Дом и веранда уничтожены огнём.



Мама мальчика пояснила, что воспитывает детей одна, сын иногда остаётся дома, вот и сейчас приболел и потому находился один.



Пожарного извещателя в доме не было, отметили сотрудники МЧС.



К установлению обстоятельств травмирования ребёнка присоединилась прокуратура. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере пожарной безопасности и профилактики безнадзорности несовершеннолетних.

