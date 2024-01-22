Ребёнка госпитализировали
Днём 22 января в микрорайоне Китой города Ангарск произошёл пожар в частном доме. На момент прибытия пожарных одноэтажный дощатый засыпной дом площадью 25 квадратных метров был полностью охвачен огнём, обрушилась кровля и потолочное перекрытие. Существовала угроза перехода огня на два соседних строения.
Хозяев на месте не было. Дома был девятилетний мальчик, который получил ожоги. Ребёнка госпитализировали.
- Пострадавший ребёнок рассказал, что мама ушла на работу, а младшая сестра находилась в детсаду. Мальчик самостоятельно растопил печь и лёг спать. Дверцу топки закрыть забыл: от выпавших углей загорелся ковёр на полу и находившиеся рядом дрова. Чудом ребёнок проснулся и выбежал на улицу невредимым, однако, вспомнив про кошку, решительно кинулся обратно. Кошку, к сожалению, не нашёл, при этом сам получил ожоги, выскочил из охваченного пламенем дома и побежал за помощью к соседям, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
Пожарные потушили открытый огонь в течение 10 минут, через два часа последствия пожара были ликвидированы. Дом и веранда уничтожены огнём.
Мама мальчика пояснила, что воспитывает детей одна, сын иногда остаётся дома, вот и сейчас приболел и потому находился один.
Пожарного извещателя в доме не было, отметили сотрудники МЧС.
К установлению обстоятельств травмирования ребёнка присоединилась прокуратура. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере пожарной безопасности и профилактики безнадзорности несовершеннолетних.
В Ангарске 9-летний мальчик получил ожоги, пытаясь спасти на пожаре кошку
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мужчина погиб на месте
Она появлялась в Дырестуе уже дважды
Один хранил его в гараже, а второй – на чердаке
Дело дошло до суда
В поисках участвуют полиция, спасатели и добровольцы
В ситуации разбирается комитет по образованию и полиция
Перед этим его «обрабатывали» также «работники портала госуслуг» и «сотрудники Росфинмониторинга»
Полицейские поймали его с поличным
Раненые, несмотря на ножевые травмы, сумели дать отпор
Ещё одного мужчину удалось спасти
Дети получили ушибы
Однако за год преступность в республике немного снизилась
Пожар произошёл в посёлке Николаевский
Пожар потушили за 40 минут
ДТП произошло ночью