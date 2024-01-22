Дело дошло до суда
42-летний житель Баунтовского района Бурятии обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, сообщили в пресс-службе районного суда.
По данным следствия, в мае 2023 года 37-летний мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, приехал к дому обвиняемого и стал предъявлять претензии. Хозяин дома отказался разговаривать с непрошеным гостем и ушёл в свой двор.
Однако пьяный приятель направился следом и, схватив владельца дома за капюшон, ударил его по голове. Последний в ответ нанёс несколько ударов и уронил оппонента на бревна, в результате чего причинил потерпевшему тяжкий вред здоровью.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 111 УК РФ, недавно оно поступило в суд. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Судебное заседание назначено на 2 февраля.
Житель Бурятии избил пьяного приятеля и уронил его на брёвна
Происшествия, Фото:
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