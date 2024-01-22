22 января

21 января

Популярное

Житель Бурятии избил пьяного приятеля и уронил его на брёвна

Житель Бурятии избил пьяного приятеля и уронил его на брёвна
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Дело дошло до суда

42-летний житель Баунтовского района Бурятии обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, сообщили в пресс-службе районного суда.

По данным следствия, в мае 2023 года 37-летний мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, приехал к дому обвиняемого и стал предъявлять претензии. Хозяин дома отказался разговаривать с непрошеным гостем и ушёл в свой двор.

Однако пьяный приятель направился следом и, схватив владельца дома за капюшон, ударил его по голове. Последний в ответ нанёс несколько ударов и уронил оппонента на бревна, в результате чего причинил потерпевшему тяжкий вред здоровью.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 111 УК РФ, недавно оно поступило в суд. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Судебное заседание назначено на 2 февраля. 
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В селе Бурятии рысь подкрадывается к людям
В селе Бурятии рысь подкрадывается к людям
Происшествия, 22.01.2024
Она появлялась в Дырестуе уже дважды
В Бурятии ищут мужчину, пропавшего по дороге с фермы
В Бурятии ищут мужчину, пропавшего по дороге с фермы
Происшествия, 22.01.2024
В поисках участвуют полиция, спасатели и добровольцы  
В Братске учительница словами «ты мразь» угрожала школьнику
В Братске учительница словами «ты мразь» угрожала школьнику
Происшествия, 22.01.2024
В ситуации разбирается комитет по образованию и полиция
Улан-удэнец перевёл лжесотруднику ФСБ 2 миллиона рублей
Улан-удэнец перевёл лжесотруднику ФСБ 2 миллиона рублей
Происшествия, 22.01.2024
Перед этим его «обрабатывали» также «работники портала госуслуг» и «сотрудники Росфинмониторинга»
Улан-удэнца осудили за попытку убить двух человек
Улан-удэнца осудили за попытку убить двух человек
Происшествия, 22.01.2024
Раненые, несмотря на ножевые травмы, сумели дать отпор
Бурятия угодила в число самых криминальных регионов России
Бурятия угодила в число самых криминальных регионов России
Происшествия, 22.01.2024
Однако за год преступность в республике немного снизилась
В Бурятии заживо сгорели 58 кур
В Бурятии заживо сгорели 58 кур
Происшествия, 22.01.2024
Пожар произошёл в посёлке Николаевский

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^