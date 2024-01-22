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Двое жителей Бурятии получили «уголовку» за найденное в лесу оружие

Двое жителей Бурятии получили «уголовку» за найденное в лесу оружие
Происшествия,  Фото:Восточно-Сибирское линейное управление МВД России на транспорте
Один хранил его в гараже, а второй – на чердаке

Против 43-летнего жителя кяхтинского посёлка Наушки возбудили уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ («Незаконные приобретение и хранение огнестрельного оружия). Как выяснилось, он хранил в своём гараже спортивную винтовку, которую, по собственному же признанию, нашёл в лесу ещё в ноябре 2020 года.



У мужчины изъяли оружие и патрон калибра 5,6 мм.

А ещё у одного нарушителя – 27-летнего молодого человека из заиграевского посёлка Онохой – на чердаке надворной постройки обнаружили обрез гладкоствольного охотничьего огнестрельного ружья 16-го калибра, самодельное стреляющее устройство, предназначенное для стрельбы патронами плюс два патрона 16-го калибра, снаряжённые самодельным способом и пригодные для выстрелов.
 
Сельчанин рассказал полицейским, что нашёл всё это добро в 2014 году в лесном массиве возле населённого пункта, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте. Он тоже лишился оружия и боеприпасов и обзавёлся уголовным делом по статье 222 УК РФ. Расследование продолжается.

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