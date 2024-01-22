В Братске учительница словами «ты мразь» угрожала школьнику

В ситуации разбирается комитет по образованию и полиция



В конце прошлой недели в одной из школ города Братск произошёл конфликт с угрозами между учительницей и учеником. Часть произошедшего школьники сняли на видео и опубликовали в местном паблике.



Педагог громко кричала на школьника и обзывала его: «Ты мразь! Я его задушу! Я эту мразь убью!». За ребёнка заступился классный руководитель, загородив его собой.



О том, что произошло в школе, коротко рассказал автор видео: «Я стал свидетелем жёсткого поведения» и пересказал слова ученика, на которого накричали.



- С его слов: «Я стоял в коридоре, хотел войти в класс, она схватила меня за руку и начала орать, чтобы я уходил, я ответил, чтобы она меня не трогала, но она не хотела успокаиваться. Я ушёл, она побежала за мной. Я сижу в классе, она заходит и толкает меня назад, я упал на парту, моя любимый классный руководитель меня начал защищать меня туловищем», - пересказал автор видео. По его словам, после конфликта учительница «рыдала».



Babr Mash передаёт, что этот мальчик сорвал преподавателю урок. По словам одноклассников, подросток постоянно провоцирует учителей. Так произошло и в этот раз с учительницей, которая в итоге сорвалась на ребёнка.



Разобраться в ситуации пообещали в комитете по образованию Братска. Случай назвали вопиющим. «Конфликт между учеником и учителем перерос в недопустимые оскорбления», - подчеркнули в комитете.



- В школе начато служебное расследование, в ходе которого предстоит выяснить все обстоятельства и принять решения, приказ директором был издан сразу. Комитет по образованию взял эту ситуацию под свой контроль. Мы приносим свои извинения родителям учащегося. Беспокоимся за здоровье педагога, - говорится в сообщении.



Проверку также начали полицейские.



- Полицейские проводят проверку по факту конфликта между педагогом и учеником. Инцидент произошёл в школе №24 и получил распространение в социальных сетях. Сотрудниками полиции будет дана правовая оценка действиям обеих сторон конфликтной ситуации, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

