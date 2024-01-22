Житель Бурятии спилил на дрова лиственницы в нацпарке





На жителя Тункинского района Бурятии возбудили уголовное дело о незаконной рубке леса в особо крупном размере. Ущерб составил более полумиллиона рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.Мужчина задержали полицейские и лесничие с поличным. Установлено, что он незаконно вырубил 11 лиственниц в Тункинском национальном парке и привёз их в ограду своего дома.Выяснилось, что лиственницы (кстати, ценная порода деревьев) сельчанин планировал пустить на дрова.Свою вину мужчина признал. Ранее он к уголовной ответственности он не привлекался. Занимается подсобным хозяйством, уточнили в полиции.Бензопилу, трактор, а также незаконно спиленную древесину полицейские изъяли.