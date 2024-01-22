На Улан-Удэнской ТЭЦ-1 «хлопком» выбило окно

Там поднялась воздушная волна



На Улан-Удэнской ТЭЦ-1 вечером 21 января произошёл инцидент.



«На ТЭЦ-1 произошёл хлопок угольной пыли на мельнице котла №7. От воздушной волны в турбинном цехе выпала оконная рама», - официально прокомментировали в ТГК-14.



В компании уточнили, что в настоящее время проём восстановлен и заверили, что ограничений по теплоснабжению потребителей нет.



