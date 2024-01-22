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На Улан-Удэнской ТЭЦ-1 «хлопком» выбило окно

На Улан-Удэнской ТЭЦ-1 «хлопком» выбило окно
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Там поднялась воздушная волна

На Улан-Удэнской ТЭЦ-1 вечером 21 января произошёл инцидент.

«На ТЭЦ-1 произошёл хлопок угольной пыли на мельнице котла №7. От воздушной волны в турбинном цехе выпала оконная рама», - официально прокомментировали в ТГК-14.

В компании уточнили, что в настоящее время проём восстановлен и заверили, что ограничений по теплоснабжению потребителей нет.

ТЭЦ-1

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