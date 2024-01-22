Там поднялась воздушная волна
На Улан-Удэнской ТЭЦ-1 вечером 21 января произошёл инцидент.
«На ТЭЦ-1 произошёл хлопок угольной пыли на мельнице котла №7. От воздушной волны в турбинном цехе выпала оконная рама», - официально прокомментировали в ТГК-14.
В компании уточнили, что в настоящее время проём восстановлен и заверили, что ограничений по теплоснабжению потребителей нет.
На Улан-Удэнской ТЭЦ-1 «хлопком» выбило окно
Происшествия, Фото:
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