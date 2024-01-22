45-летний житель Бурятии умер на перроне станции Забайкальск

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Мужчине внезапно стало плохо



В воскресенье, 21 января, на перроне станции Забайкальск внезапно стало плохо пассажир. О происшествии сообщили в полицию и скорую помощь в 17:45. Однако прибывшие медики лишь констатировали смерть.



Погибшим оказался житель Бурятии.



- Прибывшая на место скорая помощь констатировала смерть мужчины 1978 года рождения, жителя Заиграевского района республики Бурятия, - сообщили в пресс-службе Забайкальского линейного управления МВД России на транспорте.



По данному факту проводиться проверка. Тело направлено в морг Забайкальской центральной районной больницы







