Мужчине внезапно стало плохо
В воскресенье, 21 января, на перроне станции Забайкальск внезапно стало плохо пассажир. О происшествии сообщили в полицию и скорую помощь в 17:45. Однако прибывшие медики лишь констатировали смерть.
Погибшим оказался житель Бурятии.
- Прибывшая на место скорая помощь констатировала смерть мужчины 1978 года рождения, жителя Заиграевского района республики Бурятия, - сообщили в пресс-службе Забайкальского линейного управления МВД России на транспорте.
По данному факту проводиться проверка. Тело направлено в морг Забайкальской центральной районной больницы
45-летний житель Бурятии умер на перроне станции Забайкальск
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Его тело нашли пожарные
В последний раз его видели 17 января
Возбуждено и расследуется уголовное дело
Она уже не дышала
Дом выгорел на площади 64 квадратных метра
«Просим их игнорировать», - призывают в суде
Мужчина издевался над женщиной месяц
Из-за звонка мошенников жительница республики лишилась денег
Мужчину приговорили к 12 годам колонии
Мужчина спалил дом, в котором находилась сожительница с подругами
Сведения о пострадавших уточняются
В больницу девочку доставили в тяжёлом состоянии
На месте работают сотрудники ГИБДД
Пьяный водитель сбил парня и детскую коляску, которую он катил
Причиной пожара стало короткое замыкание электрообогревателя