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45-летний житель Бурятии умер на перроне станции Забайкальск

45-летний житель Бурятии умер на перроне станции Забайкальск
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Мужчине внезапно стало плохо

В воскресенье, 21 января, на перроне станции Забайкальск внезапно стало плохо пассажир. О происшествии сообщили в полицию и скорую помощь в 17:45. Однако прибывшие медики лишь констатировали смерть.

Погибшим оказался житель Бурятии.

- Прибывшая на место скорая помощь констатировала смерть мужчины 1978 года рождения, жителя Заиграевского района республики Бурятия, - сообщили в пресс-службе Забайкальского линейного управления МВД России на транспорте.

По данному факту проводиться проверка. Тело направлено в морг Забайкальской центральной районной больницы



смерть Забайкальский край

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