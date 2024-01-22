Жителю Бурятии присудили 12 тысяч за укус бродячей собаки



Житель Северобайкальска стал жертвой беспризорного животного. Как выяснилось, его укусила бродячая собака. За физические и нравственные страдания мужчина решил взыскать моральную компенсацию размером в 15 тысяч рублей с администрации города, которая и отвечает за отлов безнадзорных псов. Иск в его интересах подал в суд Северобайкальский межрайонный прокурор.



При рассмотрении дела служители Фемиды пришли к выводу, что укус не повлёк кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности. А потому расценили его как повреждение, не причинившее вред здоровью. В итоге за нападение животного северобайкальцу присудили 12 тысяч.



Мужчина обжаловал это решение. Сейчас дело находится на апелляционном рассмотрении в Верховном суде Бурятии.