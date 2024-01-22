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Улан-удэнец едва не зарезал человека прямо у подъезда дома

Улан-удэнец едва не зарезал человека прямо у подъезда дома
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Его  отправили в колонию

Житель бурятской столицы предстал перед судом за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни. Против него возбудили уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 Уголовного кодекса РФ.

Всё произошло в июле. Пьяный мужчина поссорился с другим улан-удэнцем и набросился на него со складным ножом прямо у подъезда жилого дома.

Злоумышленник вонзил лезвие в живот и грудь своей жертвы, а после ударил им ещё и по голени. 

Нападавшего признали виновным и дали ему два с половиной года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Злоумышленник обжаловал это решение, подав апелляцию, однако приговор оставили без изменения. Он уже вступил в законную силу.
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