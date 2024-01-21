Его тело нашли пожарные
Вечером в субботу, 20 января, в Улан-Удэ произошёл пожар в сторожке, жертвой которого стал мужчина.
- На центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о загорании сторожки в Октябрьском районе. На момент прибытия первого подразделения наблюдалось загорание внутри строения. В ходе проверки помещения был обнаружен мужчина без признаков жизни, - сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.
Пожар ликвидировали на площади 25 квадратных метров. Дознаватель МЧС устанавливает причину возгорания.
В ведомстве отметили, что по статистике, причинами пожаров чаще всего становятся неосторожное обращение с огнём, нарушение правил безопасности при использовании печей и электрооборудования.
За неделю в Бурятии зарегистрировано 40 пожаров.
Как сообщал «Байкал-Dailу», ночью 21 января в посёлке Таксимо Муйского района пожарные спасли женщину и буквально вернули её к жизни.
В Улан-Удэ мужчина погиб в сгоревшей сторожке
Происшествия, Фото:
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