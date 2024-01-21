В последний раз его видели 17 января
В Северо-Байкальском районе Бурятии продолжаются поиски 59-летнего мужчины.
Он ушёл из дома 17 января, предположительно, на рыбалку в устье реки Тыя. С тех пор о нём ничего не известно.
- Спасатели обследователи устье реки. Полиция проводит следственные мероприятия, - сообщает «Северобайкальск-инфо» со ссылкой на дежурную часть МО МВД.
Всех, кто что-либо знает о пропавшем, просят сообщить по телефона 102 (полиция) и 112 (единая дежурно-диспетчерская служба).
В Бурятии ищут пропавшего рыбака
Происшествия, Фото:
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