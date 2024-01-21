Возбуждено и расследуется уголовное дело
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту происшествия с 14-летней девочкой в Иркутской области, которой оторвало руки во время игры на телефоне.
Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего (111 УК РФ).
- Следственными органами расследуется уголовное дело по факту происшествия с 14-летней девочкой в частном доме в селе Мейеровка Заларинского района, которая получила множественные телесные повреждения и госпитализирована в медицинское учреждение. Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Иркутской области Анатолию Ситникову представить доклад о ходе расследования уголовного дела, - сообщила пресс-служба Следственного комитета России.
Инцидент произошёл днём 17 января в частном доме. По данным СМИ, девочка в руках держала мобильный телефон, который был подключен к зарядке. По некоторым данным, взорвался зарядный блок, повредив часть стены. Родители были дома, они вызвали скорую, ребенка госпитализировали в тяжёлом состоянии с ампутацией кистей рук.
Как сообщает Telegram-канал «112», правоохранители усомнились в том, что именно зарядное устройство для телефона взорвалось в руках у школьницы, так как её травмы слишком тяжёлые. В кухне, где произошёл хлопок, также уничтожена мебель и техника, выбиты стёкла. Причина произошедшего устанавливается.
Бастрыкин проконтролирует дело о девочке, которой оторвало руки взрывом в Иркутской области
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В последний раз его видели 17 января
Возбуждено и расследуется уголовное дело
Она уже не дышала
Дом выгорел на площади 64 квадратных метра
«Просим их игнорировать», - призывают в суде
Мужчина издевался над женщиной месяц
Из-за звонка мошенников жительница республики лишилась денег
Мужчину приговорили к 12 годам колонии
Мужчина спалил дом, в котором находилась сожительница с подругами
Сведения о пострадавших уточняются
В больницу девочку доставили в тяжёлом состоянии
На месте работают сотрудники ГИБДД
Пьяный водитель сбил парня и детскую коляску, которую он катил
Причиной пожара стало короткое замыкание электрообогревателя
Он проведёт в колонии девять лет