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В Бурятии пожарные спасли и реанимировали женщину

В Бурятии пожарные спасли и реанимировали женщину
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Она уже не дышала

В посёлке Таксимо Муйского района Бурятии пожарные спасли жизнь женщине.

Как сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС, 21 января в 00:52 поступило сообщение о возгорании двухквартирного жилого дома. Когда пожарные прибыли, огнём была охвачена прихожая одной из квартир.

Начальник караула обнаружил 40-летнюю женщину, не подающую признаков жизни, и незамедлительно вынес её на улицу.

Пожарный Михаил Резепов и водитель Михаил Осинцев оказали первую помощь: три минуты они проводили ей комплекс сердечно-легочной реанимации. Благодаря этому у женщины появился пульс, она начала дышать.

Пострадавшую доставили в Муйскую центральную районную больницу.

- Очаг возгорания был потушен в течение двух с половиной часов. В результате пожара обгорела прихожая и потолок квартиры на площади 30 кв.м., - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

По предварительным данным, причиной произошедшего стало короткое замыкание электрической проводки.



пожар спасение

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