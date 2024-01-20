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В Улан-Удэ горел двухэтажный дом

В Улан-Удэ горел двухэтажный дом
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Дом выгорел на площади 64 квадратных метра

В первой половине дня 20 января загорелся двухэтажный жилой дом в садовом некоммерческом товариществе «Пищевик» в Улан-Удэ.

На момент прибытия пожарных полностью был охвачен первый этаж здания с переходом на второй. Пожарные ликвидировали возгорание на общей площади 64 квадратных метра, дом выгорел изнутри полностью, крыша частично повреждена.

Причину пожара устанавливает дознаватель МЧС России.

пожар

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