20 января

19 января

Популярное

Мошенники звонят жителям Бурятии, представляясь судьями

Мошенники звонят жителям Бурятии, представляясь судьями
Происшествия,  Фото:pixabay.com
«Просим их игнорировать», - призывают в суде

Тункинский районный суд предупреждает о телефонных мошенниках, которые представляются судьями и сотрудниками аппаратов судов. Они не только звонят, но активно пользуются мессенджерами, аудиозаписями и «иной информацией».

В пресс-службе отметили, что судьи не звонят и не пишут «в личку». Переходить по ссылкам, которые отправляют аферисты, опасно.

- Обращаем ваше внимание, что руководство суда и судьи не участвуют во внепроцессуальном общении с участниками судебных процессов! Если посредством любого мессенджера вам поступят сообщения, направленные с ложных аккаунтов, от имени председателя суда, судей или сотрудников аппарата суда, просим их игнорировать, не переходить по ссылкам, блокировать отправителя. Будьте бдительны! Не сообщайте личные данные и реквизиты счетов ни в телефонных разговорах, ни в переписке, - сообщили в пресс-службе Тункинского районного суда.

Здесь также предупреждают коллег. Для соблюдения мер личной и служебной безопасности судьям и работникам аппаратов судов необходимо прекратить разговор с подозрительным собеседником. Не стоит отвечать на полученные сообщения, не переходить по ссылкам, не совершать банковские операции.
суд мошенничество

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Читинца отправили в колонию за истязание матери
Читинца отправили в колонию за истязание матери
Происшествия, 20.01.2024
Мужчина издевался над женщиной месяц 
В Бурятии оштрафовали оператора связи за звонок с подменного номера
В Бурятии оштрафовали оператора связи за звонок с подменного номера
Происшествия, 20.01.2024
Из-за звонка мошенников жительница республики лишилась денег 
Забайкальцу грозит пожизненное за двойное убийство
Забайкальцу грозит пожизненное за двойное убийство
Происшествия, 20.01.2024
Мужчина спалил дом, в котором находилась сожительница с подругами  
Иркутской школьнице оторвало руки во время игры на телефоне
Иркутской школьнице оторвало руки во время игры на телефоне
Происшествия, 19.01.2024
В больницу девочку доставили в тяжёлом состоянии
В Улан-Удэ напротив парка сбили подростка
В Улан-Удэ напротив парка сбили подростка
Происшествия, 19.01.2024
На месте работают сотрудники ГИБДД
В Бурятии дали срок водителю, задавившему младенца
В Бурятии дали срок водителю, задавившему младенца
Происшествия, 19.01.2024
Пьяный водитель сбил парня и детскую коляску, которую он катил
В Забайкалье мужчина погиб в сгоревшем тепляке
В Забайкалье мужчина погиб в сгоревшем тепляке
Происшествия, 19.01.2024
Причиной пожара стало короткое замыкание электрообогревателя
Житель Читы проиграл на ставках чужие деньги
Житель Читы проиграл на ставках чужие деньги
Происшествия, 19.01.2024
Молодой человек украл средства с аккаунта букмекерской конторы
Житель Бурятии получил уголовку за враньё в суде
Житель Бурятии получил уголовку за враньё в суде
Происшествия, 19.01.2024
Его приговорили к 240 часам обязательных работ

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^