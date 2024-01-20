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Житель Бурятии, задушивший мужчину в лесу, не смог обжаловать приговор

Житель Бурятии, задушивший мужчину в лесу, не смог обжаловать приговор
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчину приговорили к 12 годам колонии

Верховный суд Бурятии рассмотрел жалобу мужчины, осуждённого за убийство.

Расправа произошла в сентябре 2022 года. Тогда двое мужчин вывезли приятеля к реке, где он из них из неприязни его задушил. Затем убийца попросил товарища помочь сбросить тело в реку, тем самым друг совершил укрывательство особо тяжкого преступления.

Убийцу приговорили приговорили к 12 годам лишения свободы, друга – к штрафу в размере 150 000 рублей.

16 января 2024 года в судебном заседании Верховного суда рассмотрены апелляционные жалобы убийцы и его адвоката, которые, не согласились с решением суда первой инстанции. Они просили приговор суда отменить ввиду недоказанности вины в умышленном причинении смерти.

- Исследовав доводы жалоб, материалы уголовного дела, выслушав мнения сторон, судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Бурятии не нашла оснований для отмены постановленного приговора, - сообщили в пресс-службе.

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции, признал выводы районного суда соответствующими фактическим обстоятельствам дела и нормам закона, а назначенное наказание справедливым и соразмерным содеянному.


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