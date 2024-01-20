Житель Бурятии, задушивший мужчину в лесу, не смог обжаловать приговор

Мужчину приговорили к 12 годам колонии



Верховный суд Бурятии рассмотрел жалобу мужчины, осуждённого за убийство.



Расправа произошла в сентябре 2022 года. Тогда двое мужчин вывезли приятеля к реке, где он из них из неприязни его задушил. Затем убийца попросил товарища помочь сбросить тело в реку, тем самым друг совершил укрывательство особо тяжкого преступления.



Убийцу приговорили приговорили к 12 годам лишения свободы, друга – к штрафу в размере 150 000 рублей.



16 января 2024 года в судебном заседании Верховного суда рассмотрены апелляционные жалобы убийцы и его адвоката, которые, не согласились с решением суда первой инстанции. Они просили приговор суда отменить ввиду недоказанности вины в умышленном причинении смерти.



- Исследовав доводы жалоб, материалы уголовного дела, выслушав мнения сторон, судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Бурятии не нашла оснований для отмены постановленного приговора, - сообщили в пресс-службе.



Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции, признал выводы районного суда соответствующими фактическим обстоятельствам дела и нормам закона, а назначенное наказание справедливым и соразмерным содеянному.





