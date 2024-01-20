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Забайкальцу грозит пожизненное за двойное убийство

Забайкальцу грозит пожизненное за двойное убийство
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Забайкальскому краю
Мужчина спалил дом, в котором находилась сожительница с подругами

Забайкальском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 59-летнего жителя посёлка Карымское. Он обвиняется в убийстве двух человек общеопасным способом (п. «а, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также в покушении на убийство, совершенное общеопасным ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

По версии следствия, 25 сентября 2023 года в посёлке Карымское пьяный мужчина после конфликта со своей сожительницей и двумя её подругами решил убить всех троих, совершив поджог дома. Для этого он поджёг матрац, находящийся на веранде деревянного дома, а сам сбежал.

В результате пожара две женщины 50 и 57 лет скончались, 69-летнюю женщины спасли пожарные при тушении возгорания.

- Следователи СК задержали обвиняемого, судом в его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Допрошены все фигуранты дела. Назначены и проведены судебные экспертизы, в том числе психолого-психиатрическая обвиняемому, в соответствии с выводами которой мужчина признан способным отдавать отчёт своим действиям, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.

Следователи собрали необходимую доказательственную базу, уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.

Мужчине грозит пожизненное лишение свободы. Ранее обвиняемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности. При назначении наказания судом может быть учтено в качестве отягчающего вину обстоятельства совершение преступления в состоянии опьянения.

Забайкальский край суд убийство

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