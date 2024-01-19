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Под Иркутском грузовик столкнулся со школьным автобусам

Под Иркутском грузовик столкнулся со школьным автобусам
Происшествия,  Фото:Госавтоинспекция Иркутска
Сведения о пострадавших уточняются

19 января в селе Пивовариха Иркутского района на автодороге столкнулись грузовой автомобиль ГАЗ и школьный автобус ПАЗ. ДТП произошло в районе Голоустненского тракта в 11:40.

- По предварительной информации, 33-летний водитель, управляя грузовым автомобилем «ГАЗ», двигался по Голоустненскому тракту. В какой-то момент он допустил столкновение со школьным автобусом ПАЗ, который двигался в попутном направлении и совершал поворот направо. По имеющейся информации, серьёзных травм никто не получил. Сведения о пострадавших уточняются, - сообщили в Госавтоинспекции Иркутска.

Сотрудники ДПС устанавливают все обстоятельства произошедшего.

ДТП школьный автобус

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