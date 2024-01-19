В больницу девочку доставили в тяжёлом состоянии
В Иркутской области 14-летней девочке оторвало кисти рук взрывом, когда она играла на телефоне. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Инцидент произошёл днём 17 января в одном из посёлков Заларинского района, когда школьница играла на телефоне на кухне своего дома. В момент происшествия устройство заряжалось.
В медучреждение ребенка доставили в тяжёлом состоянии, у школьницы были оторваны кисти рук. Также у девочки были раны на голове и теле.
Ей провели операцию, из кистей врачи извлекли куски пластика.
- Специалисты выяснили, что взрыв произошёл, предварительно, рядом с розеткой на кухне дома. Также в результате происшествия была серьёзно повреждена кухня, а в доме были выбиты стёкла в окнах. Правоохранители устанавливают, что именно стало источником взрыва, - отмечает РЕН ТВ.
Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего.
Иркутской школьнице оторвало руки во время игры на телефоне
Происшествия, Фото:
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