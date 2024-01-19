19 января

18 января

Популярное

Иркутской школьнице оторвало руки во время игры на телефоне

Иркутской школьнице оторвало руки во время игры на телефоне
Происшествия,  Фото:pixabay.com
В больницу девочку доставили в тяжёлом состоянии

В Иркутской области 14-летней девочке оторвало кисти рук взрывом, когда она играла на телефоне. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Инцидент произошёл днём 17 января в одном из посёлков Заларинского района, когда школьница играла на телефоне на кухне своего дома. В момент происшествия устройство заряжалось.

В медучреждение ребенка доставили в тяжёлом состоянии, у школьницы были оторваны кисти рук. Также у девочки были раны на голове и теле.

Ей провели операцию, из кистей врачи извлекли куски пластика.

- Специалисты выяснили, что взрыв произошёл, предварительно, рядом с розеткой на кухне дома. Также в результате происшествия была серьёзно повреждена кухня, а в доме были выбиты стёкла в окнах. Правоохранители устанавливают, что именно стало источником взрыва, - отмечает РЕН ТВ.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего.

взрыв травмы смартфоны

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ напротив парка сбили подростка
В Улан-Удэ напротив парка сбили подростка
Происшествия, 19.01.2024
На месте работают сотрудники ГИБДД
В Бурятии дали срок водителю, задавившему младенца
В Бурятии дали срок водителю, задавившему младенца
Происшествия, 19.01.2024
Пьяный водитель сбил парня и детскую коляску, которую он катил
В Забайкалье мужчина погиб в сгоревшем тепляке
В Забайкалье мужчина погиб в сгоревшем тепляке
Происшествия, 19.01.2024
Причиной пожара стало короткое замыкание электрообогревателя
Житель Читы проиграл на ставках чужие деньги
Житель Читы проиграл на ставках чужие деньги
Происшествия, 19.01.2024
Молодой человек украл средства с аккаунта букмекерской конторы
Житель Бурятии получил уголовку за враньё в суде
Житель Бурятии получил уголовку за враньё в суде
Происшествия, 19.01.2024
Его приговорили к 240 часам обязательных работ
В ДТП погиб 27-летний житель Бурятии
В ДТП погиб 27-летний житель Бурятии
Происшествия, 19.01.2024
Кто именно был за рулём опрокинувшегося автомобиля, устанавливается  
В Бурятии с «чёрного» лесоруба взыскали 130 тысяч рублей
В Бурятии с «чёрного» лесоруба взыскали 130 тысяч рублей
Происшествия, 19.01.2024
Приставам пришлось применять меры принудительного взыскания
В Улан-Удэ отключат свет в Железнодорожном районе
В Улан-Удэ отключат свет в Железнодорожном районе
Происшествия, 18.01.2024
Электричества не будет в течение 6 часов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^