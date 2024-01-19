19 января

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В Забайкалье мужчина погиб в сгоревшем тепляке

В Забайкалье мужчина погиб в сгоревшем тепляке
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Забайкальскому краю
Причиной пожара стало короткое замыкание электрообогревателя

18 января в селе Калга Забайкальского края произошёл пожар, унёсший жизнь 51-летнего мужчины.

На улице Луговая загорелся тепляк. Когда пожарные прибыли, из окон вырывались языки пламени и шёл густой дым. Во время разбора и проливки сгоревших конструкций пожарные обнаружили тело мужчины.

- По предварительным данным, одной из возможных причин пожара может быть короткое замыкание электрообогревателя, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.

Ночью 19 января случился ещё один пожар в квартире деревянного дома по улице Бутина в Чите. Пожарные вовремя успели потушить огонь, не допустив его на соседние помещения. Также из задымленной квартиры они спасли спящего мужчину.

Читинца вынесли на носилках, медицинская помощь ему не потребовалась.

Остальные жильцы эвакуировались до прибытия пожарных самостоятельно.
пожар смерть

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