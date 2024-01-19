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В ДТП погиб 27-летний житель Бурятии

В ДТП погиб 27-летний житель Бурятии
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Кто именно был за рулём опрокинувшегося автомобиля, устанавливается

Смертельное ДТП произошло сегодня ночью в Еравнинском районе Бурятии.

По предварительным данным, в селе Исинга около 4:00 водитель автомобиля «Тойота Камри» не справился с управлением и совершил опрокидывание.

В результате ДТП 27-летний мужчина от полученных травм скончался на месте.

Также травмы получили 25-летняя девушка и 41-летний мужчина.

- В настоящий момент выясняются подробности аварии, в том числе, кто находился за рулём автомобиля, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», до этого смертельное ДТП в республике было зарегистрировано 14 января в Селенгинском районе: возле горы Убиенная микроавтобус насмерть сбил пассажира.

6 января в Кяхтинском районе в столкновении двух иномарок погибла 32-летняя пассажирка.

5 января в Кабанском районе столкнулись Mitsubishi L200 и грузовой автомобиль Dayun. В результате аварии погиб 34-летний житель Иркутска, управлявший пикапом.


ДТП смерть

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