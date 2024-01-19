Кто именно был за рулём опрокинувшегося автомобиля, устанавливается
Смертельное ДТП произошло сегодня ночью в Еравнинском районе Бурятии.
По предварительным данным, в селе Исинга около 4:00 водитель автомобиля «Тойота Камри» не справился с управлением и совершил опрокидывание.
В результате ДТП 27-летний мужчина от полученных травм скончался на месте.
Также травмы получили 25-летняя девушка и 41-летний мужчина.
- В настоящий момент выясняются подробности аварии, в том числе, кто находился за рулём автомобиля, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», до этого смертельное ДТП в республике было зарегистрировано 14 января в Селенгинском районе: возле горы Убиенная микроавтобус насмерть сбил пассажира.
6 января в Кяхтинском районе в столкновении двух иномарок погибла 32-летняя пассажирка.
5 января в Кабанском районе столкнулись Mitsubishi L200 и грузовой автомобиль Dayun. В результате аварии погиб 34-летний житель Иркутска, управлявший пикапом.
В ДТП погиб 27-летний житель Бурятии
Происшествия, Фото:
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