В Бурятии ужесточили приговор виновным в гибели сотрудников Селенгинского ЦКК

Фигурантам отменили условные сроки
Верховный суд Бурятии ужесточил приговоры суда первой инстанции четырём представителям Селенгинского целлюлозно-картонного комбината по делу о гибели пятерых сотрудников. Все они приговорены к реальному лишения свободы.
Трагедия произошла около двух лет назад, в апреле 2022-го. Как выяснилось позже, на комплексе очистных сооружений комбината вышел из строя один из отстойников. Он использовался для очистки сточных производственных вод, содержащих биологически активные вещества. По действующим правилам он подлежал немедленному опорожнению. Однако отстойник своевременно не очистили. В результате длительного отстаивания и процессов гниения в воде стал появляться сероводород и другие химические вещества. Они удерживались внутри под слоем жидкости и поверхностной пленки.
Лишь 14 апреля – спустя почти три месяца после поломки – отстойник начали опорожнять в приёмный резервуар. Из-за этого сероводород вышел наружу и заполнил небольшое по площади помещение резервуара. Концентрация газа там превысила норму почти в тысячу раз.
Вечером 17 апреля в очистной резервуар для текущего замера уровня стоков зашла машинист насосных установок. Внутри от действия газа женщина моментально потеряла сознание и скончалась.
Решив проверить, куда исчезла их коллега, следом зашли ещё три женщины – начальник смены, оператор очистных сооружений и оператор химической очистки. Когда и они не вернулись, на место направились двое мужчин - монтажники санитарно-технических систем и оборудования. Ни у кого не было средств индивидуальной защиты органов дыхания.
- При такой концентрации сероводорода даже одного вдоха человеком было достаточно для наступления летального исхода, - отмечалось в ходе следствия.
Из всех лишь одной женщине удалось вовремя выйти из отравленного помещения. Она была госпитализирована в больницу. Остальные пятеро работников комбината погибли на месте.
Кроме того, загрязняющие вещества попали в атмосферу. Так, контрольные замеры на стационарных постах в близлежащих населённых пунктах показали превышение концентрации сероводорода в воздухе до 10 раз от нормы.
Фигурантами уголовного дела стали четверо человек: директор по производству, начальник цеха комплекса очистных сооружений, начальник отдела промышленно-экологического контроля, охраны труда, промышленной безопасности по делам ГО и ЧС, а также технолог. В сентябре 2023 года Кабанский районный суд огласил приговор. Подсудимые были признаны виновными по статьям УК «Нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть двух и более лиц» и «Нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ и нарушение эксплуатации установок, сооружений и иных объектов, повлекшее загрязнение природных свойств воздуха и смерть человека».
Районный суд назначил от 2 до 3 лет лишения свободы.
В свою очередь, прокуратура сочла наказание излишне мягким и подала апелляцию. Гособвинитель потребовал отменить условные сроки и отправить виновных в исправительную колонию.
18 января Верховный суд Бурятии вынес решение.
- Суд апелляционной инстанции нашёл обоснованными доводы апелляционного представления государственного обвинителя о несправедливости назначенного наказания. Апелляционным постановлением приговор изменён, исключено назначение осуждённым наказания с применением условного осуждения, назначено отбывать наказание реально - в колонии-поселении, - сообщили в суде.
Только одной осуждённой, у которой маленькие дети, назначение наказания отсрочили до достижения младшим ребёнком 14 лет.
В Бурятии ужесточили приговор виновным в гибели сотрудников Селенгинского ЦКК
Происшествия, Фото:
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