В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД оказали помощь при пожаре

Происшествия, Фото: МВД по Бурятии

Ночью загорелась крыша частного дома



Ночью 17 января в Улан-Удэ сотрудники ГИБДД пришли на помощь супругам, у которых загорелся дом.



Как рассказали в МВД по Бурятии, во время патрулирования экипаж увидел, что на улице Лысогорская горит крыша жилого дома. Старший инспектор ДПС старший лейтенант полиции Александр Новоселов и инспектор ДПС лейтенант полиции Александр Ардагин незамедлительно сообщили о происшествии в дежурную часть.



Они забежали в ограду дома и увидели взволнованного мужчину. Он только что проснулся и вышел на улицу. Полицейские крикнули ему, что необходимо срочно уходить, так как крыша полностью охвачена огнём.



Дома оставалась супруга мужчины, которая собирала документы и вещи. К ней на помощь бросился один из автоинспекторов и помог выйти на свежий воздух.



- Вместе с поспешившими на помощь очевидцами они успокоили взволнованных граждан и посадили их в патрульный автомобиль. Позже сотрудники ДПС увезли супружескую пару к родственникам, - сообщили в министерстве внутренних дел.







Отметим, этот экипаж два месяца назад также помог гражданам во время пожара на улице Шаляпина.

