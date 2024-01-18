18 января

17 января

Популярное

В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД оказали помощь при пожаре

В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД оказали помощь при пожаре
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Ночью загорелась крыша частного дома

Ночью 17 января в Улан-Удэ сотрудники ГИБДД пришли на помощь супругам, у которых загорелся дом.

Как рассказали в МВД по Бурятии, во время патрулирования экипаж увидел, что на улице Лысогорская горит крыша жилого дома. Старший инспектор ДПС старший лейтенант полиции Александр Новоселов и инспектор ДПС лейтенант полиции Александр Ардагин незамедлительно сообщили о происшествии в дежурную часть.

Они забежали в ограду дома и увидели взволнованного мужчину. Он только что проснулся и вышел на улицу. Полицейские крикнули ему, что необходимо срочно уходить, так как крыша полностью охвачена огнём.

Дома оставалась супруга мужчины, которая собирала документы и вещи. К ней на помощь бросился один из автоинспекторов и помог выйти на свежий воздух.

- Вместе с поспешившими на помощь очевидцами они успокоили взволнованных граждан и посадили их в патрульный автомобиль. Позже сотрудники ДПС увезли супружескую пару к родственникам, - сообщили в министерстве внутренних дел.



Отметим, этот экипаж два месяца назад также помог гражданам во время пожара на улице Шаляпина. 
ГИБДД пожар

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД оказали помощь при пожаре
В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД оказали помощь при пожаре
Происшествия, 18.01.2024
Ночью загорелась крыша частного дома
В Бурятии 8 камер фиксируют непристёгнутые ремни
В Бурятии 8 камер фиксируют непристёгнутые ремни
Происшествия, 18.01.2024
Зарегистрировано более 1,5 тысяч таких нарушений
Бухгалтер из Улан-Удэ в последний момент спаслась от потери полумиллиона рублей
Бухгалтер из Улан-Удэ в последний момент спаслась от потери полумиллиона рублей
Происшествия, 18.01.2024
Женщина успела сообщить номер банковской карты и пришедшие в смс коды  
До Бурятии докатилось ночное монгольское землетрясение
До Бурятии докатилось ночное монгольское землетрясение
Происшествия, 18.01.2024
Приграничный посёлок в республике тряхнуло на три балла
В Улан-Удэ отключили свет в Октябрьском районе
В Улан-Удэ отключили свет в Октябрьском районе
Происшествия, 18.01.2024
Электричество вернётся к потребителям ориентировочно к обеду
Жителя Забайкалья раздавил его собственный УАЗ
Жителя Забайкалья раздавил его собственный УАЗ
Происшествия, 18.01.2024
Следователи проводят доследственную проверку

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^