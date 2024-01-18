Ночью загорелась крыша частного дома
Ночью 17 января в Улан-Удэ сотрудники ГИБДД пришли на помощь супругам, у которых загорелся дом.
Как рассказали в МВД по Бурятии, во время патрулирования экипаж увидел, что на улице Лысогорская горит крыша жилого дома. Старший инспектор ДПС старший лейтенант полиции Александр Новоселов и инспектор ДПС лейтенант полиции Александр Ардагин незамедлительно сообщили о происшествии в дежурную часть.
Они забежали в ограду дома и увидели взволнованного мужчину. Он только что проснулся и вышел на улицу. Полицейские крикнули ему, что необходимо срочно уходить, так как крыша полностью охвачена огнём.
Дома оставалась супруга мужчины, которая собирала документы и вещи. К ней на помощь бросился один из автоинспекторов и помог выйти на свежий воздух.
- Вместе с поспешившими на помощь очевидцами они успокоили взволнованных граждан и посадили их в патрульный автомобиль. Позже сотрудники ДПС увезли супружескую пару к родственникам, - сообщили в министерстве внутренних дел.
Отметим, этот экипаж два месяца назад также помог гражданам во время пожара на улице Шаляпина.
В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД оказали помощь при пожаре
Происшествия, Фото:
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