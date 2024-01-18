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В Иркутской области переехавший собаку водитель сам пришёл в полицию

В Иркутской области переехавший собаку водитель сам пришёл в полицию
Происшествия,  Фото:ДТП 38RUS
Ранее видео появилось в соцсетях

16 января в Telegram-канале ДТП 38RUS опубликовали видео, как водитель Chevrolet Niva сбил и проехался по собаке в посёлке Маркова Иркутского района.

Пользователи назвали автомобилиста, который спокойно уехал с места, живодёром. Они потребовали привлечь его к ответственности. Полицейские начали проверку.

После этого автомобилист сам пришёл в отдел полиции и признался в содеянном. Это 66-летний мужчина, который живёт в этом же ДНТ. На допросе он заявил, что сбил животное случайно.

- На видео кажется, как будто, я специально сбил собаку, но это не так. Видел, как она встала и побежала дальше. Другие собаки накинулись на мою машину, я уехал, ну и ещё я опаздывал. За всю свою жизнь я не убил не одно животное, - заявил мужчина.

Как сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области, на водителя составили административный протокол по статье «Оставление водителем в нарушение правил дорожного движения места ДТП, участником которого он являлся». Санкция данной статьи предусматривает лишение водительских прав на срок до 1,5 лет или административный арест до 15 суток

Полицейские проводят дальнейшую проверку.

В Telegram-канале «Иркутск №1» со ссылкой на очевидцев сообщили, что после наезда собака вскоре скончалась.
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