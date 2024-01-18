Электричества не будет в течение 6 часов
Завтра, 19 октября, в Улан-Удэ будет производиться отключение электроэнергии. Света не будет в связи с ремонтными работами.
Как сообщает администрация Железнодорожного района, с 10:00 до 16:00 электричество отключат по адресам: начальная школа - детский сад «Планета детства» по ул. Октябрьская, 19; ул. Буйко, 3; 2-й корпус санаторно-лесной школы №28 по ул. Гвардейская, 13; школа «Байкальская перспектива» по ул. Гвардейская, 14; ул. Комсомольская, 19, 21, 23, 26; ул. Буйко, 17, 20а, 22, 26; ул. Октябрьская, 19.
В Улан-Удэ отключат свет в Железнодорожном районе
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