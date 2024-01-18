18 января

17 января

Популярное

На руднике в Бурятии произошёл пожар

На руднике в Бурятии произошёл пожар
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Инцидент случился вечером в среду

Вечером 17 января в здании компрессорной установки рудника «Ирокинда» в Муйском районе Бурятии произошёл пожар.

К месту вызова незамедлительно были направлены пожарные пожарной части №52 и спасатели военизированной горноспасательной части рудника «Ирокинда».

В ГУ МЧС России по Бурятии сообщили, что обошлось без пострадавших.

Информация уточняется.

Справка:

Рудник «Ирокинда» расположен на золоторудном месторождении Ирокиндинское. Там добывают золото подземным способом.

Уникальность Ирокиндинского месторождения состоит в том, что на нем представлено около 150 кварцевых жил.



пожар

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жителя Бурятии осудили за грабёж и превышение самообороны
Жителя Бурятии осудили за грабёж и превышение самообороны
Происшествия, 17.01.2024
Он перебросил через плечо мужчину на угол стены
В Улан-Удэ опровергли нападение собаки на ребёнка
В Улан-Удэ опровергли нападение собаки на ребёнка
Происшествия, 17.01.2024
Видео, распространяемое в местных группах, снято в другом городе
В Иркутской области на пожаре погиб 38-летний мужчина
В Иркутской области на пожаре погиб 38-летний мужчина
Происшествия, 17.01.2024
Причина возгорания стала непотушенная сигарета
В Бурятии убившего человека бомжа отправили в СИЗО
В Бурятии убившего человека бомжа отправили в СИЗО
Происшествия, 17.01.2024
Он расправился с человеком на ферме
В управление капстроительства Бурятии нагрянули силовики
В управление капстроительства Бурятии нагрянули силовики
Происшествия, 17.01.2024
Связано это с делом печально известного подрядчика
В Чите задержали 23-летнего курьера мошенников
В Чите задержали 23-летнего курьера мошенников
Происшествия, 17.01.2024
Пожилая женщина отдала все свои накопления
В Улан-Удэ арбалетчик намеревался запустить наркотики в колонию
В Улан-Удэ арбалетчик намеревался запустить наркотики в колонию
Происшествия, 17.01.2024
Наркотические вещества он привязал к стрелам
В Улан-Удэ пассажиры подрались в трамвае
В Улан-Удэ пассажиры подрались в трамвае
Происшествия, 17.01.2024
Нарушителей общественного порядка задержали росгвардейцы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^