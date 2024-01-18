Инцидент случился вечером в среду
Вечером 17 января в здании компрессорной установки рудника «Ирокинда» в Муйском районе Бурятии произошёл пожар.
К месту вызова незамедлительно были направлены пожарные пожарной части №52 и спасатели военизированной горноспасательной части рудника «Ирокинда».
В ГУ МЧС России по Бурятии сообщили, что обошлось без пострадавших.
Информация уточняется.
Справка:
Рудник «Ирокинда» расположен на золоторудном месторождении Ирокиндинское. Там добывают золото подземным способом.
Уникальность Ирокиндинского месторождения состоит в том, что на нем представлено около 150 кварцевых жил.
На руднике в Бурятии произошёл пожар
Происшествия, Фото:
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