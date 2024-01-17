17 января

16 января

Популярное

В Улан-Удэ кладовщик растаскивал автозапчасти с СТО

В Улан-Удэ кладовщик растаскивал автозапчасти с СТО
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Ущерб составил почти 300 тысяч

В Улан-Удэ со склада станции техобслуживания украли автозапчасти. Предварительный ущерб составил 280 тысяч рублей.

Заявление о преступлении поступило в орган внутренних дел 16 января. Недостачу мелкогабаритных автомобильных запасных частей и комплектующих работники выявили в ходе ревизии и провели собственную проверку. Под подозрение попал 26-летний кладовщик организации.

Он признался полицейским, что с момента трудоустройства (в начале декабря прошлого года) совершал кражи свечей зажигания, тормозных колодок, рулевых тяг, шаровых опор и других автотоваров, которые в карманах рабочей одежды уносил после смены домой. Имущество он в последующем выкладывал и продавал через различные тематические группы и сайты в сети Интернет.

Ранее к уголовной ответственности молодой человек не привлекался и признался в содеянном.

Украденное у него частично изъяли сотрудники полиции. Расследование уголовного дела по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ продолжается, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии. 
кража

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жителя Бурятии осудили за грабёж и превышение самообороны
Жителя Бурятии осудили за грабёж и превышение самообороны
Происшествия, 17.01.2024
Он перебросил через плечо мужчину на угол стены
В Улан-Удэ опровергли нападение собаки на ребёнка
В Улан-Удэ опровергли нападение собаки на ребёнка
Происшествия, 17.01.2024
Видео, распространяемое в местных группах, снято в другом городе
В Иркутской области на пожаре погиб 38-летний мужчина
В Иркутской области на пожаре погиб 38-летний мужчина
Происшествия, 17.01.2024
Причина возгорания стала непотушенная сигарета
В Бурятии убившего человека бомжа отправили в СИЗО
В Бурятии убившего человека бомжа отправили в СИЗО
Происшествия, 17.01.2024
Он расправился с человеком на ферме
В управление капстроительства Бурятии нагрянули силовики
В управление капстроительства Бурятии нагрянули силовики
Происшествия, 17.01.2024
Связано это с делом печально известного подрядчика
В Чите задержали 23-летнего курьера мошенников
В Чите задержали 23-летнего курьера мошенников
Происшествия, 17.01.2024
Пожилая женщина отдала все свои накопления
В Улан-Удэ арбалетчик намеревался запустить наркотики в колонию
В Улан-Удэ арбалетчик намеревался запустить наркотики в колонию
Происшествия, 17.01.2024
Наркотические вещества он привязал к стрелам
В Улан-Удэ пассажиры подрались в трамвае
В Улан-Удэ пассажиры подрались в трамвае
Происшествия, 17.01.2024
Нарушителей общественного порядка задержали росгвардейцы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^