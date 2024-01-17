Ущерб составил почти 300 тысяч
В Улан-Удэ со склада станции техобслуживания украли автозапчасти. Предварительный ущерб составил 280 тысяч рублей.
Заявление о преступлении поступило в орган внутренних дел 16 января. Недостачу мелкогабаритных автомобильных запасных частей и комплектующих работники выявили в ходе ревизии и провели собственную проверку. Под подозрение попал 26-летний кладовщик организации.
Он признался полицейским, что с момента трудоустройства (в начале декабря прошлого года) совершал кражи свечей зажигания, тормозных колодок, рулевых тяг, шаровых опор и других автотоваров, которые в карманах рабочей одежды уносил после смены домой. Имущество он в последующем выкладывал и продавал через различные тематические группы и сайты в сети Интернет.
Ранее к уголовной ответственности молодой человек не привлекался и признался в содеянном.
Украденное у него частично изъяли сотрудники полиции. Расследование уголовного дела по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ продолжается, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ кладовщик растаскивал автозапчасти с СТО
Происшествия, Фото:
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