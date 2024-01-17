В Бурятии бесследно исчез 35-летний мужчина



Сотрудники полиции разыскивают 35-летнего Баясхалана Токтохоева из Иволгинского района. В субботу, 13 января, он около 15:00 ушёл из дома в селе Нижняя Иволга и до сих пор не вернулся.



Вечером того же дня сельчанина видели в центре Улан-Удэ, на площади Советов. Заявление о его пропаже поступило от родственников 16-го числа.



Ранее мужчина уже уходил из дома, но при этом оставался на связи. На официальном сайте МВД по Бурятии опубликовали его приметы – азиатской внешности, среднего телосложения, на вид – 37 лет, рост – около 170-175 сантиметров, тёмные короткие волосы и карие глаза. На Баясхалане были тёмно-синий пуховик (как на фото), вязаная шапка, кофта с капюшоном, спортивные брюки и чёрные ботинки.



При наличии какой-либо информации о пропавшем или его местонахождении жителей республики просят сообщить об этом по телефонам 8-964-406-87-89, 8-983-533-62-05 или 102 (112). Известно, что он является уроженцем Джидинского района.

