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В Бурятии бесследно исчез 35-летний мужчина

В Бурятии бесследно исчез 35-летний мужчина
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Он ушёл из дома и не вернулся

Сотрудники полиции разыскивают 35-летнего Баясхалана Токтохоева из Иволгинского района. В субботу, 13 января, он около 15:00 ушёл из дома в селе Нижняя Иволга и до сих пор не вернулся.

Вечером того же дня сельчанина видели в центре Улан-Удэ, на площади Советов. Заявление о его пропаже поступило от родственников 16-го числа.
 
Ранее мужчина уже уходил из дома, но при этом оставался на связи. На официальном сайте МВД по Бурятии опубликовали его приметы – азиатской внешности, среднего телосложения, на вид – 37 лет, рост – около 170-175 сантиметров, тёмные короткие волосы и карие глаза. На Баясхалане были тёмно-синий пуховик (как на фото), вязаная шапка, кофта с капюшоном, спортивные брюки и чёрные ботинки.

При наличии какой-либо информации о пропавшем или его местонахождении жителей республики просят сообщить об этом по телефонам 8-964-406-87-89, 8-983-533-62-05 или 102 (112). Известно, что он является уроженцем Джидинского района.
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