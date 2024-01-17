Полицейские изъяли у читинца более 400 бутылок палёной водки

Происшествия, Фото: УМВД по Забайкальскому краю

20 коробок обнаружили в машине



В Чите полицейские изъяли из незаконного оборота более 400 бутылок немаркированной водки. Её реализацией занимался 44-летний местный житель.



- В ходе осмотра автомобиля «Тойота Таун Айс», принадлежащего подозреваемому, оперативники обнаружили более 20 коробок водки. На бутылках отсутствовали акцизные марки. Всего было изъято 440 бутылок алкогольной продукции объемом 0,5 л, - сообщило УМВД России по Забайкальскому краю.



Общая стоимость изъятой продукции оценивается на сумму более 123 тысяч рублей.



На мужчину возбудили уголовное дело по статье по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.



Устанавливаются каналы поступления продукции в регион и точки его сбыта.



