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Жителя Бурятии осудили за грабёж и превышение самообороны

Жителя Бурятии осудили за грабёж и превышение самообороны
Происшествия,  Фото:pixabay.com
 Он перебросил через плечо мужчину на угол стены

Житель Селенгинского района Бурятии во время драки причинил тяжёлые травмы оппоненту и ответил за это в суде. Он признан виновным по статьям УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное при превышении пределов необходимой обороны» и «Грабёж».

В судебных материалах говорится, что во время драки мужчина перебросил оппонента через плечо на выступающий угол стены. Потерпевший получил тяжкий вред здоровью.

Кроме того, в одном из магазинов Гусиноозёрска мужчина у всех на глазах похитил спиртное и кофе, сбежав с места преступления.

- Приговором суда А. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 114, ч. 1 ст. 161 УК РФ. По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 10 месяцев, с удержанием из заработной платы 5% в доход государства, условно, с испытательным сроком 1 год, - сообщает пресс-служба Гусиноозёрского районного суда.

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