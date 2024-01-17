Видео, распространяемое в местных группах, снято в другом городе
В улан-удэнских телеграм-каналах распространяется видео с нападением собак на ребёнка. Судя по кадрам с камеры наружного наблюдения, стая псов налетела на мальчика на детской площадке.
Четыре крупных собаки громко лаяли и повалили ребёнка на землю. Его попытки отбиться от животных были безуспешны; пытаясь убежать, мальчик падал, громко кричал и плакал. На помощь пришёл прохожий, отогнавший собак.
«Вот и в Улан-Удэ собаки опять на ребёнка напали...» - так в паблике подписали видео.
Однако в комитете городского хозяйства Улан-Удэ опровергли эту информацию, пояснив, что инцидент произошёл не в бурятской столице.
Действительно, нападение случилось в Самаре, к тому же год назад – в феврале 2023 года. По данным местных СМИ, мальчишка не пострадал и отделался испугом. Тогда же следователи проводили доследственную проверку по факту нападения собак на мальчика.
В Улан-Удэ опровергли нападение собаки на ребёнка
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