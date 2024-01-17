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В улан-удэнском ресторане оценили ущерб после крупного пожара

В улан-удэнском ресторане оценили ущерб после крупного пожара
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
«Бир Хаус» горел вечером 15 января

В ресторане «Бир Хаус», где 15 января произошёл пожар, рассказали об ущербе. Как выяснилось, серьёзных имущественных потерь удалось избежать.

«У нас случилась неприятная ситуация, произошло возгорание. Но с помощью слаженной работы специалистов огонь своевременно был остановлен. Причины пожара будут устанавливать следователи. К счастью, нам удалось сохранить практически всё, пострадал только один номер в гостинице», - написали представители ресторана на своей официальной странице в соцсети.

Пока заведение временно приостановило работу.

Как сообщал «Байкал-Daily», пожар произошёл вечером 15 января. О нём стало известно в пятом часу дня, а о ликвидации возгорания МЧС объявило в 23:19.



Площадь возгорания составила 525 квадратных метров. Огонь частично уничтожил кровлю и наружные стены здания.

Ранее в ГУ МЧС России по Бурятии предварительной причиной пожара назвали нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации систем вентиляции.

пожар

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