В улан-удэнском ресторане оценили ущерб после крупного пожара

«Бир Хаус» горел вечером 15 января
В ресторане «Бир Хаус», где 15 января произошёл пожар, рассказали об ущербе. Как выяснилось, серьёзных имущественных потерь удалось избежать.
«У нас случилась неприятная ситуация, произошло возгорание. Но с помощью слаженной работы специалистов огонь своевременно был остановлен. Причины пожара будут устанавливать следователи. К счастью, нам удалось сохранить практически всё, пострадал только один номер в гостинице», - написали представители ресторана на своей официальной странице в соцсети.
Пока заведение временно приостановило работу.
Как сообщал «Байкал-Daily», пожар произошёл вечером 15 января. О нём стало известно в пятом часу дня, а о ликвидации возгорания МЧС объявило в 23:19.
Площадь возгорания составила 525 квадратных метров. Огонь частично уничтожил кровлю и наружные стены здания.
Ранее в ГУ МЧС России по Бурятии предварительной причиной пожара назвали нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации систем вентиляции.
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Происшествия, Фото:
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