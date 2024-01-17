В Иркутской области на пожаре погиб 38-летний мужчина





Утром 16 января в селе Даур Нижнеудинского района Иркутской области произошёл пожар, унёсший жизнь 38-летнего мужчины.На улице Советская загорелся частный деревянный дом. Сообщение на телефон 101 поступило в 9:30. Первой на место прибыла добровольная пожарная команда. К этому времени кровля была полностью охвачена огнём, дом горел изнутри, наблюдалось плотное задымление.- В ходе тушения пожара у входа в дом был обнаружен 38-летний погибший мужчина – хозяин дома. Дом повреждён огнём на площади 84 квадратных метра, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.Дознаватели МЧС установили, что пожар, вероятно, начался из-за неосторожности при курении.