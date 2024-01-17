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В управление капстроительства Бурятии нагрянули силовики

В управление капстроительства Бурятии нагрянули силовики
Происшествия,  Фото:задержание гендиректора "Витима"
Связано это с делом печально известного подрядчика

Сегодня местные Telegram-каналы облетела информация об обысках, идущих в управлении капитального строительства (УКС) правительства Бурятии.

В пресс-службе УКС информацию официально подтвердили и пояснили, что следственные действия связаны с делом строительной фирмы «Витим».

- В рамках расследования уголовного дела в отношении руководителя строительной организации «Витим» сотрудники УФСБ провели следственные мероприятии в управлении капитального строительства. В настоящий момент следствие разбирается, - прокомментировали в УКС.

Как сообщал «Байкал-Dailу», руководителя ООО «Витим» задержали в октябре 2023 года. Эта подрядная организация выиграла торги и должна была построить школу на 450 мест в еравнинском селе Сосново-Озёрское. К работам подрядчик приступил в марте 2022 года, завершить должен был летом 2023-го, но в итоге строительство было сорвано. Контракт с нерадивым подрядчиком расторгли.

Следствие выяснило, что при так и не завершённом строительстве школы был использован непрочный бетон. Это создавало угрозу причинения вреда жизни и здоровью учащихся.

Директора «Витима» сотрудники МВД при поддержке УФСБ задержали в селе Укурик Забайкальского края, а затем доставили в Улан-Удэ. На него возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Отметим, школа в селе Сосново-Озёрское - не единственный объект, который не смог вовремя построить «Витим». Также компания выиграла торги на возведение поликлиники на 170 посещений в Сосново-Озёрском и средней школы в Хоринске на 176 мест. Там сложилась аналогичная ситуация, оба контракта также пришлось расторгать.

Справка:

ГКУ РБ «Управление капитального строительства правительства Республики Бурятия» - государственный заказчик строительства и реконструкции объектов капитального строительства общественной инфраструктуры Бурятии.

управление капитального строительства ФСБ мошенничество

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