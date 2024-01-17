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В Бурятии убившего человека бомжа отправили в СИЗО

В Бурятии убившего человека бомжа отправили в СИЗО
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Он расправился с человеком на ферме

В Бурятии по ходатайству следствия в СИЗО закрыли мужчину, который совершил убийство, будучи пьяным. Всё произошло 1 января на одной из ферм в Джидинском районе. Там обнаружили труп с признаками насильственной смерти – множественными рвано-ушибленными ранами головы, лица и рук.

В СУ СКР по Бурятии возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ. Причастность злоумышленника к преступлению подтверждается показаниями свидетелей и другими материалами дела, сообщил в пресс-службе райсуда.

Известно, что у обвиняемого нет определённого места жительства. Социально он ни к чему не привязан и ведёт бродяжнический образ жизни, а сам зарегистрирован за пределами Бурятии.

Следователь в ходатайстве указал, что преступник может скрыться от органов предварительного следствия и суда и вновь совершить преступление после употребления спиртных напитков, находясь на свободе. А ещё – оказать давление на свидетелей по уголовному делу «путём угроз или уговоров» чтобы смягчить или избежать ответственности перед законом. А это приведёт к утрате необходимых доказательств. В итоге злоумышленнику избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

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