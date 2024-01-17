Шоколадки он продал прохожим
В полицию города Черемхово Иркутской области поступило заявление о грабеже в супермаркете. Администратор магазина сообщил, что неизвестный похитил с прилавка 30 плиток шоколада.
Всё произошло в супермаркете на улице Декабрьских событий. Покупатель стащил сладости на глазах у персонала. Сотрудники супермаркета пытались остановить его, но он смог убежать похищенным.
Полицейские в кратчайшие сроки задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний местный житель, ранее судимый за грабёж.
- Похищенный шоколад злоумышленник продал прохожим за 1700 рублей, а на вырученные деньги приобрёл спиртное, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».
В Иркутской области грабитель стащил из супермаркета 30 шоколадок
Происшествия, Фото:
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