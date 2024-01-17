17 января

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В Бурятии сгорел гараж с Subaru

В Бурятии сгорел гараж с Subaru
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Пожар вспыхнул из-за короткого замыкания

Утром 17 января в селе Баргузин загорелся гараж.

Когда на место прибыли пожарные, полыхали крыша гаража и находившийся внутри автомобиль. На тушение возгорания ушло 36 минут.

- В результате пожара сгорел автомобиль Subaru Impreza и крыша гаража на площади 20 кв. м., - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания котла обогрева для автомобиля.

Как сообщал «Байкал-Daily», 16 января на федеральной трассе «Байкал» в Кабанском районе загорелся ГАЗ 33-07. Пожар произошёл из-за того, что пассажиры, ехавшие в кунге, разожгли печку бензином. Один мужчина получил ожоги.

пожар

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