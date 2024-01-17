Обошлось без пострадавших
Вечером 16 января в селе Посольское Кабанского района Бурятии загорелась котельная в частном доме.
На месте работали шесть пожарных.
- Возгорание было потушено в течение 18 минут. В результате пожара изнутри выгорела пристроенному к дому котельная на общей площади 12 кв. м., - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Пострадавших нет.
Установлено, что причиной возгорания стало неправильное устройство дымохода.
В Бурятии сгорела котельная в частном доме
Происшествия, Фото:
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