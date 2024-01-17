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В Бурятии автомобиль снёс столб и перевернулся на крышу

В Бурятии автомобиль снёс столб и перевернулся на крышу
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
За рулём находился молодой человек, не имеющий водительских прав

Сегодня утром, 17 января, автомобиль «Хонда Аккорд» снёс столб и перевернулся на крышу в селе Бичура в Бурятии. Управлял иномаркой 21-летний парень, не имеющий прав.

- По предварительным данным, около 7 часов утра 21-летний водитель автомобиля «Хонда Аккорд», не имеющий прав управления транспортным средством, на улице Петрова не справился с управлением и совершил наезд на электроопору, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.


 
В результате ДТП водителя с различными травмами госпитализировали в Бичурскую центральную районную больницу.

Полицейские выясняют причины и обстоятельства произошедшего.


ДТП

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