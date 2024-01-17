В Бурятии автомобиль снёс столб и перевернулся на крышу

За рулём находился молодой человек, не имеющий водительских прав
Сегодня утром, 17 января, автомобиль «Хонда Аккорд» снёс столб и перевернулся на крышу в селе Бичура в Бурятии. Управлял иномаркой 21-летний парень, не имеющий прав.
- По предварительным данным, около 7 часов утра 21-летний водитель автомобиля «Хонда Аккорд», не имеющий прав управления транспортным средством, на улице Петрова не справился с управлением и совершил наезд на электроопору, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП водителя с различными травмами госпитализировали в Бичурскую центральную районную больницу.
Полицейские выясняют причины и обстоятельства произошедшего.
Шоколадки он продал прохожим
Нарушителей общественного порядка задержали росгвардейцы
ДТП запечатлел видеорегистратор
Пожар вспыхнул из-за короткого замыкания
Обошлось без пострадавших
За рулём находился молодой человек, не имеющий водительских прав
Мужчина пьяным сел за руль, будучи лишённым водительских прав
Ущерб превысил 165 тысяч рублей
Прокуратура начала проверку
Они затопили проезжую часть
Произошла поломка одного вагона
Он использовал запрещённые законом способы охоты
Подземные толчки магнитудой выше 3 баллов не побеспокоили местных жителей
Он хотел подзаработать, а затем вернуть машину на место
Мужчина обокрал пожилого соседа