Произошла поломка одного вагона
Во вторник, 16 января, сломался трамвай, следовавший по маршруту №7. Инцидент произошёл между остановками «Банк ВТБ» - «Мегатитан» в Улан-Удэ.
Было закрыто в одну сторону движение для трамваев маршрутов № 1, 5, 7, с остановки «Проходная ЛВРЗ» в сторону Нового моста. Трамваи следовали по изменённому маршруту.
Время простоя составило 32 минуты, сообщается в оперативной сводке по городу.
В Улан-Удэ полчаса простаивали трамваи
Происшествия, Фото:
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