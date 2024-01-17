В Улан-Удэ полчаса простаивали трамваи

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Произошла поломка одного вагона



Во вторник, 16 января, сломался трамвай, следовавший по маршруту №7. Инцидент произошёл между остановками «Банк ВТБ» - «Мегатитан» в Улан-Удэ.



Было закрыто в одну сторону движение для трамваев маршрутов № 1, 5, 7, с остановки «Проходная ЛВРЗ» в сторону Нового моста. Трамваи следовали по изменённому маршруту.



Время простоя составило 32 минуты, сообщается в оперативной сводке по городу.

