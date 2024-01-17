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В Улан-Удэ полчаса простаивали трамваи

В Улан-Удэ полчаса простаивали трамваи
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Произошла поломка одного вагона

Во вторник, 16 января, сломался трамвай, следовавший по маршруту №7. Инцидент произошёл между остановками «Банк ВТБ» - «Мегатитан» в Улан-Удэ.

Было закрыто в одну сторону движение для трамваев маршрутов № 1, 5, 7, с остановки «Проходная ЛВРЗ» в сторону Нового моста. Трамваи следовали по изменённому маршруту.

Время простоя составило 32 минуты, сообщается в оперативной сводке по городу.                                          
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