17 января

16 января

Популярное

В аэропорту Якутска взлетавший Boeing 737 повредил шасси

В аэропорту Якутска взлетавший Boeing 737 повредил шасси
Происшествия,  Фото:pixabay.com

Прокуратура начала проверку

Якутская транспортная прокуратура проводит проверку по факту обнаружения фрагментов пневматика шасси воздушного судна на взлётно-посадочной полосе в аэропорту Якутска. Их обнаружили 15 января 2024 года.

По предварительным данным, у воздушного судна Boeing 737-800 авиакомпании «Якутия», выполнявшего рейс Якутск-Москва, при взлёте произошло разрушение протектора шины внутреннего правого колеса правой стойки шасси. Воздушное судно благополучно приземлилось в московском аэропорту Внуково.

Якутская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полётов. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«Отлетевшие куски резины повредили нижнюю панель правого полукрыла и хвостовую секцию внутреннего закрылка, – сообщает подробности телеграм-канал «Авиаторщина». - Кроме того, фрагменты пневматика разрушили трубку подачи гидравлической жидкости гидравлической системы А. В полёте в кабине пилотов сработала индикация низкого давления гидравлического насоса».

По данным телеграм-канала, на послеполётном осмотре самолёта обнаружили расслоение и повреждение протектора шины, по три вмятины на панели правого полукрыла и хвостовой секции закрылка, а также разрушенную трубку одной из гидросистем. Борт отстранили от полётов.
авиация Якутск "Якутия" прокуратура

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ полчаса простаивали трамваи
В Улан-Удэ полчаса простаивали трамваи
Происшествия, 17.01.2024
Произошла поломка одного вагона 
В Бурятии поймали браконьера с поличным
В Бурятии поймали браконьера с поличным
Происшествия, 16.01.2024
Он использовал запрещённые законом способы охоты
Туву за неделю незаметно трясло 4 раза
Туву за неделю незаметно трясло 4 раза
Происшествия, 16.01.2024
Подземные толчки магнитудой выше 3 баллов не побеспокоили местных жителей
Иркутянин угнал грузовик у бывшего работодателя
Иркутянин угнал грузовик у бывшего работодателя
Происшествия, 16.01.2024
Он хотел подзаработать, а затем вернуть машину на место
Историю матери-истязательницы из Бурятии показали на Первом канале
Историю матери-истязательницы из Бурятии показали на Первом канале
Происшествия, 16.01.2024
Мать семерых детей жалуется на жизнь, но ничего не меняет 
Лихой автомобилист из Улан-Удэ с двумя машинами насобирал полсотни штрафов
Лихой автомобилист из Улан-Удэ с двумя машинами насобирал полсотни штрафов
Происшествия, 16.01.2024
Он нарушал ПДД в Бурятии, Москве и Иркутской области
В ДТП в Иркутской области погибли две женщины
В ДТП в Иркутской области погибли две женщины
Происшествия, 16.01.2024
Столкнулись «УАЗ Патриот» и Nissan Qashqai
В Улан-Удэ будут судить мужчину, убившего жертву металлическим прутом
В Улан-Удэ будут судить мужчину, убившего жертву металлическим прутом
Происшествия, 16.01.2024
Убийство произошло на территории производственной базы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^