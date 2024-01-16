Он хотел подзаработать, а затем вернуть машину на место
В полицию обратился директор иркутской строительной компании с заявлением об угоне грузовика «Урал». Он сообщил, что неизвестный в ночь с 14 на 15 января похитил грузовой автомобиль, находящийся в распоряжении фирмы.
На поиски подозреваемого потребовалось несколько часов. Им оказался 28-летний иркутянин, который ранее трудился в этой организации.
- Со слов задержанного, большегруз он взял с целью подзаработать, однако не предупредил руководителя предприятия. Шофёру предложили 20 тысяч рублей за перевозку крупногабаритного груза. В ходе транспортировки бетонных плит водитель пробил колесо и застрял, в результате чего не успел вовремя вернуть автомобиль. Когда начальник прибыл на место стоянки, то не обнаружил автомобиль и позвонил в полицию, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
В ходе проверки оперативники выяснили, что несколько лет назад бывшего сотрудника строительной фирмы лишали водительских прав.
Полицейские разбираются в обстоятельствах произошедшего.
Иркутянин угнал грузовик у бывшего работодателя
Происшествия, Фото:
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